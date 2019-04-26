Россия, Китай и США призвали талибов к участию в мирных переговорах

26 апреля 2019 12:49 (UTC+04:00)

РФ, КНР и США призывают талибов принять участие в переговорах о мире с афганской делегацией, включающей представителей Кабула, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Российско-китайско-американская встреча на уровне спецпредставителей по Афганистану прошла в Москве 25 апреля.

"Три стороны поддерживают инклюзивный, руководимый афганцами и принадлежащий афганцам мирный процесс и готовы оказать в нем необходимое содействие. Три стороны призывают Движение талибов (ДТ) как можно скорее принять участие в переговорах о мире с представительной афганской делегацией, включающей Правительство ИРА", - говорится в тексте документа, опубликованном МИД РФ.

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