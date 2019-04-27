Аппарат Терезы Мэй расследует утечку об участии Huawei в создании британской сети 5G

27 апреля 2019 14:21 (UTC+04:00)

Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ведет поиск члена правительства, который раскрыл прессе информацию об одобрении участия китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

24 апреля газета сообщила, что Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера во вторник, принял решение о допуске китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G), несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности в связи с принятием такого решения.

По данным издания, глава администрации британского премьера Гэвин Баруэлл в этой связи заявил, что в случае выявления информатора СМИ он будет уволен, независимо от занимаемой должности.

Официальное расследование утечки информации началось в пятницу, тогда же членам кабмина и их помощникам были выданы анкеты, в которых они должны указать подробную информацию о совершаемых ими телефонных звонках, их местонахождении в течение нескольких часов после завершения заседания Совета национальной безопасности Великобритании и возможных контактах с журналистами The Daily Telegraph до публикации материала. Ожидается, что в связи с проводимым расследованием министр финансов Филип Хаммонд, глава МИД Джереми Хант и министр внутренних дел Саджид Джавид предоставят для проверки свои рабочие и личные мобильные телефоны, отмечает газета.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

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