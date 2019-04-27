Израиль освободит двух сирийцев после возвращения останков солдата

Израиль решил освободить двух сирийских заключенных после возвращения ранее в этом месяце останков израильского танкиста Захарии Баумеля, пропавшего без вести 37 лет назад в Ливане, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"После возвращения тела Баумеля Израиль принял решение освободить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли", - цитирует радио официальный израильский источник. Kan не приводит других деталей.

Танковый батальон Армии обороны Израиля при выходе из окружения в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан, долина Бекаа) 11 июня 1982 года потерял до 35 солдат и офицеров. В том бою пропал без вести Захария Баумель. Израиль не оставлял попытки найти своего солдата более 37 лет.

Российская Федерация оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего. 4 апреля в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения в тот же день на родной земле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.