Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора

2 мая 2019 05:12 (UTC+04:00)

Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm до $4,7 млрд штрафа в соответствии с договоренностью о прекращении судебного разбирательства, касающегося обвинений в нарушении компанией из Купертино (штат Калифорния) авторских прав на три патента. Об этом сообщается в опубликованном в среду квартальном отчете Qualcomm, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем изучать воздействие наших договоренностей на бухгалтерию, наши финансовые расчеты на третий квартал 2019 финансового года включают выручку от $4,5 млрд до $4,7 млрд как результат урегулирования спора и получения платежа от Apple <...>", - говорится в отчете за истекший 31 марта второй квартал 2019 финансового года. Qualcomm пояснил, что учел размер штрафа в прогнозе своих выручки и чистой прибыли на следующий квартал.

Apple и Qualcomm 16 апреля достигли договоренности относительно разногласий по патентам и поставок процессоров. Компании прекращают все судебные разбирательства, при этом Apple придется выплатить Qualcomm штраф, точная сумма которого на тот момент не указывалась. Ранее федеральный суд Сан-Диего (штат Калифорния) обязал Apple выплатить Qualcomm примерно $31 млн.

Договоренность сторон предполагает сохранение сроком на шесть лет патентного соглашения с возможностью его продления на два года. Также остается в силе бессрочный контракт на поставку комплектующих, заключенный ранее между двумя компаниями.

Qualcomm, которая является поставщиком комплектующих для продукции Apple, ранее обвинила компанию в краже информации, представляющей коммерческую тайну. В декабре прошлого года суд Германии также признал нарушение прав Qualcomm, что дало ей право требовать запрета продаж в этой стране моделей смартфонов iPhone 7, 8, а также iPhone X. Apple пришлось убрать эти товары с полок магазинов в Германии, и вернуть их она смогла только в середине февраля, выполнив требования германского суда. Представитель Apple тогда заявил, что для этого компании пришлось прекратить поставку в Германию моделей с чипами компании Intel и поставить телефоны с чипами Qualcomm.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Apple сообщила о снижении прибыли и выручки по итогам финансового квартала
В мире 1 мая 12:05
Apple сообщила о снижении прибыли и выручки по итогам финансового квартала
США 1 мая 04:23
Apple удалила сторонние приложения для родительского контроля из-за политики безопасности
В мире 29 апреля 14:50
Apple удаляет и ограничивает приложения с функцией "родительского контроля"
В мире 27 апреля 23:49
Apple и Qualcomm договорились по патентным правам - СМИ
США 17 апреля 00:17
Казахстанцы приобретают акции Facebook, Apple и Microsoft
Финансы 12 апреля 17:03
Лента новостей
Меркель выступила за наращивание поддержки странам Сахеля в деле борьбы с терроризмом
В мире 04:51
Атмосфера Плутона к 2030 году может полностью исчезнуть
В мире 04:38
Азербайджан значительно продвинулся вперед по количеству размещений товаров на этом мировом портале
Бизнес 04:31
В Азербайджане резко упал спрос на железобетонные конструкции
Бизнес 04:27
FAO планирует реализовать новый проект в Азербайджане
Бизнес 04:24
Грузия потребляет больше электроэнергии, чем производит
Энергетика 04:19
Азербайджанская компания снизила производство водопроводных и канализационных труб
Бизнес 04:18
Нурмагомедов не сможет выступить на турнире UFC из-за травмы
В мире 04:12
В США разбился учебный самолет
США 03:43