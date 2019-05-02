Завершились съемки последней серии финального сезона "Теории большого взрыва"

Съемки последнего - 279-го эпизода телесериала "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory) состоялись на студии Warner Bros. в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

На площадке присутствовали все звезды популярного ситкома - Джим Парсонс, Кейли Куоко, Джонни Галэки, Саймон Хелберг, Кунан Найар и другие актеры. Многие зрители настолько боялись не получить возможности увидеть своими глазами съемки последней серии любимого сериала, который традиционно снимается при живой аудитории, что занимали места в очереди на съемочную площадку за несколько часов.

Некоторые даже ночевали у дверей студии, которая в феврале 2018 года была официально названа в честь "Теории большого взрыва". "Я бы и снова это сделала", - приводит AP слова Малери Шактер из Окленда (штат Калифорния), которая 14 часов провела в очереди, чтобы получить место в студии.

В ответ звезды сериала не скупились на слова благодарности и любви в адрес фанатов. "Это шоу затронуло столько сердец", - призналась Куоко, которая также поделилась с AP словами, сказанными режиссером Чаком Лорри на чтениях сценария. "Теория большого взрыва" всегда будет жить в наших сердцах", - сказал он.

Последняя серия ситкома, состоящая из двух получасовых частей, будет показана по американскому телеканалу CBS в середине мая и завершит собой финальный - 12-й сезон, который начался осенью 2018 года. Первый, пилотный эпизод сериала был показан по этому же телеканалу 24 сентября 2007 года.

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