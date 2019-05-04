Экстренное совещание созвали в администрации президента Южной Кореи после запусков КНДР

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание после информации о запуске ракет со стороны КНДР, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Отмечается, что на заседании во главе с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном присутствовали министр национальной обороны Чон Гён Ду и директор Национальной разведывательной службы Со Хун.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, участники совещания "отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной".

Ранее агентство со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

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