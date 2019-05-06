Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей

6 мая 2019 11:11 (UTC+04:00)

Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно его данным, ограничения среди прочего коснулись популярного видеохостинга YouTube, социальной сети Facebook, а также таких широко используемых мессенджеров как Whatsapp и Viber. Эти данные подтверждает и сайт netblocks.org, отслеживающий активность интернет-пользователей из различных стран.
Телеканал отмечает, что решение о повторной блокировке ряда интернет-ресурсов было принято после недавних событий в городе Негомбо. В конце минувшей недели там прошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин, после чего в городе до 6 мая был введен комендантский час. Все это время на улицах Негомбо дежурили усиленные наряды полиции.

Социальные сети и мессенджеры были временно заблокированы на Шри-Ланке 21 апреля - вскоре после того, как по стране прокатилась серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Согласно последней информации ланкийских властей, среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.

По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. По версии следствия, в совершении атак в пасхальное воскресенье участвовали девять террористов-смертников, личности всех боевиков установлены.

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