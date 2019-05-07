В Сирии за неделю боев в Идлибе и Хаме погибли как минимум 27 жителей

Как минимум 27 мирных граждан погибло и 31 человек получили ранения за неделю эскалации боевых действий в сирийских провинциях Хама и Идлиб, сообщила во вторник на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В частности, была зафиксирована серия наземных атак и воздушных обстрелов гражданской инфраструктуры, такой как школы и больницы, что привело к значительным повреждениям", - сказала она.

По словам Шамдасани, имеются сообщения о том, что правительственные и союзные им силы усилили атаки в демилитаризованной буферной зоне в южной части Идлиба и северной части провинции Хама.

"Эта военная кампания может привести к ответным действиям со стороны других вооруженных групп, в том числе, "Хайят Тахрир аш-Шам", что создает нестабильную ситуацию, которая может спровоцировать дальнейшее насилие и переселение (людей)", - добавила представитель УВКПЧ ООН.

В Управлении вновь призвали все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить защиту объектов гражданской инфраструктуры.

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