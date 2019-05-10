Трюдо обсудил с Трампом отношения с Китаем

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом отношения с Китаем, в том числе вопрос о двух задержанных в этой стране канадских гражданах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении офиса Трюдо говорится, что одной из тем разговора стали продолжающиеся попытки Оттавы добиться освобождения задержанных.

Кроме того, канадский премьер поднял вопрос о введенных США пошлинах на сталь и алюминий, отметив необходимость их отмены.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на власти Китая сообщало, что гражданин Канады Майкл Ковриг нарушал законы Китая с 2017 года, действуя как шпион и занимаясь кражей информации, содержащей государственную тайну. Отмечалось, что Майкл Спэйвор Питер Тодд был главным контактом Коврига, который предоставлял ему нужную информацию. Агентство сообщало, что их дело расследуют в соответствии с законом, права подозреваемых будут соблюдены, в том числе будет обеспечен консульский доступ.

СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США.

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