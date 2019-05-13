Еврокомиссар по торговле считает, что США могут отложить введение пошлин на машины из ЕС

Европейская комиссия полагает, что США могут перенести сроки введения пошлин на ввоз автомобилей из ЕС, но готов при этом к самому невыгодному развитию событий. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём в интервью, которое опубликовала в понедельник газета Suddeutsche Zeitung, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы подготовились к самому плохому", - сказала она. "Крайний срок по решению относительно автомобилей 18 мая, однако его можно перенести. Есть сигналы, что его могли бы перенести из-за переговоров США с Китаем. Американцы хотят сконцентрироваться на них", - отметила еврокомиссар.

1 июня 2018 года США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25-процентные пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний.

Позже Еврокомиссия опубликовала предварительный список из более чем 400 категорий товаров из США на общую сумму импорта в $20 млрд в год, которые могут быть обложены пошлинами в ответ на предоставление компании Boeing госсубсидий США. Список в среду распространила пресс-служба Еврокомиссии после постановления ВТО, что эти субсидии США в размере $12 млрд нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus.

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