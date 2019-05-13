Торги на фондовых рынка Шанхая и Шэньчжэня завершились снижением котировок

13 мая 2019 12:24 (UTC+04:00)

Основные индексы бирж материкового Китая продемонстрировали падение в понедельник - в первый день торгов после завершившегося в минувшие выходные очередного раунда китайско-американских переговоров по торговым вопросам, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite снизился на 1,21%, до 2903,71 пункта. В минусе прошла торговля акциям по всему основному спектру "голубых фишек". Самые большие потери зафиксированы по таким направлениям, как телекоммуникационные технологии (2,73%), финансы (2,05%) и сырьевые товары (2,02%).

В негативной зоне оказались котировки и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор Shenzhen Component упал на 1,43%, до 9103,36 пункта. Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, снизился на 1,65%.

Ситуация на фондовых рынках, полагают эксперты, находится в настоящее время под воздействием результатов состоявшихся в прошедшие выходные торговых переговоров между КНР и США, которые завершились без объявления каких либо конкретных договоренностей. В центре внимания рынка оказалась информация о повышении с 10 мая тарифов на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд, а также заявление Трампа о намерении ввести дополнительные пошлины еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В китайских специализированных изданиях высказывается мнение, что эта "тарифная война" не только оказывает негативное влияние на торговлю между странами, но также может привести к переоценке рискованных активов, ужесточению условий финансирования и замедлению роста во всем мире.

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