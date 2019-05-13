Трамп предостерег Китай от ответных мер на повышение пошлин

13 мая 2019 15:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны США, так как "станет только хуже", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Новые пошлины затронут импорт в США на 300 миллиардов долларов в год.

"В Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес. Очень плохо для Китая, очень хорошо для США! Но Китай так долго пользовался Соединенными Штатами, что теперь он впереди (наши президенты не выполняли свою работу). Поэтому Китаю не следует принимать ответных мер – станет только хуже", - написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что говорит и главе КНР Си Цзиньпину, и "другим друзьям в Китае", что Пекин сильно пострадает, если не заключит сделку, потому что компании будут вынуждены переезжать из Китая в другие страны.
"Слишком дорого покупать в Китае. У вас была прекрасная сделка, почти завершенная, а вы отказались", - добавил Трамп.

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