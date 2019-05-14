Испания отзывает свой фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке во главе с США

Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nunez из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln, отправленной на Ближний Восток, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее информации, решение испанских властей носит временный характер. Оно будет действовать, пока авианосцы США находятся в зоне Ближнего Востока. "Фрегат не будет участвовать ни в каких других миссиях помимо запланированной изначально", - отметили в Минобороны, напомнив об эскалации напряженности между США и Ираном.

В ведомстве подтвердили ТАСС эту информацию. "Подтверждаем, что Испания временно выводит фрегат Mendez Nunez из боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln, - сказал его представитель.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входит Ближний Восток.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует в террористической деятельности, финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.

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