Мадонна представит новый сингл Future в финале "Евровидения"

Знаменитая американская певица Мадонна представит поклонникам в финале "Евровидения" свой новый сингл Future, записанный совместно с рэпером Quavo, сообщается на официальном сайте "Евровидения", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мадонна исполнит две песни в финале песенного конкурса "Евровидение-2019" 18 мая: популярный хит 1989 года Like A Prayer и эксклюзивную композицию Future, которую она исполнит вместе с американским рэпером Quavo", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, зрители "Евровидения" станут первыми, кто услышит песню Мадонны из ее нового альбома Madame X. Отмечается, что в этом году исполняется 30 лет с момента выхода культового альбома артистки Like A Prayer, потому Мадонна решила исполнить заглавный хит со сцены международного конкурса в Тель-Авиве.

Финальный концерт популярного музыкального шоу пройдёт в субботу в Тель-Авиве, где 26 участников из разных стран будут бороться за звание победителя "Евровидения-2019".

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