В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев

17 мая 2019 13:12 (UTC+04:00)

Свыше 950 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 955 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 398 человек (женщин – 120, детей – 203), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 557 человек (женщин – 167, детей – 284)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 11 сирийцев.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 71 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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