Ученые признали полуфабрикаты и фастфуд главными "пособниками" ожирения

Опыты на добровольцах помогли американским медикам доказать, что консервы, полуфабрикаты и фастфуд значительно сильнее способствуют развитию ожирения, чем домашняя или сырая пища. Их выводы были представлены в журнале Cell Metabolism, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я бы крайне удивлен. Изначально я думал, что если мы "уравняем" диеты по количеству калорий, сахара, жиров, белков и соли, у промышленно приготовленной пищи не будет каких-то "магических" качеств, заставляющих людей переедать. Но оказалось, что это на самом деле так – люди, употреблявшие подобные блюда, получали заметно больше калорий и быстрее толстели", — рассказывает Кевин Холл (Kevin Hall) из Национального института диабета в Бетесде (США).

В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи. К примеру, год назад ученые обнаружили, что жирная пища способствует развитию болезни Альцгеймера и меняет работу мозга таким образом, что человек начинает есть еще больше, а два года назад они выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел.

С другой стороны, недавно медики показали, что другие типы пищи, в том числе средиземноморская кухня, не только препятствуют набору лишнего веса, но и могут улучшать работу сердечно-сосудистой системы, мозга и других органов молодых и пожилых людей. Эти открытия заставили исследователей задуматься о том, что именно отличает диеты друг от друга и как они влияют на поведение человека и его микрофлору.

Холл и его коллеги почти случайно раскрыли одну из возможных причин того, почему западная диета способствует развитию ожирения и почему в последние годы почти все страны мира охватила эпидемия лишнего веса. Они проверяли популярную сегодня идею о том, что фастфуд и полуфабрикаты сами по себе нарушают метаболизм и заставляют человека есть больше пищи.

Для этого они набрали группу из двух десятков добровольцев, не страдавших от ожирения и хронических болезней, и пригласили их прожить несколько недель в их лаборатории. Половине из них они предложили "здоровую" диету, не содержавшую в себе полуфабрикатов, а остальные участники опытов питались исключительно пищей, приготовленной на "заводе". Через две недели они поменялись местами и начали питаться второй диетой.

Число калорий и пищевая ценность каждой из этих диет не различались, однако ученые никак не ограничивали участников в потреблении различных закусок между приемами пищи. Холл и его команда никак не вмешивались в их жизнь, наблюдая только за тем, как много ели добровольцы и как много энергии они тратили на физическую активность.

К большому удивлению ученых, тип пищи очень сильно влиял на аппетиты добровольцев – и та, и другая группа их помощников потребляла в среднем на 500 калорий больше, когда она переключалась на полуфабрикаты и фастфуд. В результате этого они набирали вес, когда переходили на подобную диету, но теряли его, если питались сырой или домашней едой. Что интересно, уровень физической активности добровольцев, сидевших на полуфабрикатах, был несколько выше, чем у второй группы участников эксперимента, однако этого не хватало для того, чтобы скомпенсировать усилившийся приток нутриентов.

С чем именно связан этот "магический эффект" от полуфабрикатов, ученые пока не могут сказать, но у них есть три версии. К примеру, он может быть связан с тем, что структура или консистенция подобных продуктов заставляет человека есть их быстрее, чем обычную пищу. Благодаря этому пищеварительная система "не успевает" понять, что насыщение наступило, что и приводит к поступлению избыточного числа калорий в организм.



Другой причиной этого могло быть то, что "полуфабрикатная" диета включала в себя чуть больше напитков и меньше белка, чем обычная еда. Вполне возможно, что организм не считает жидкую пищу полноценным источником калорий, что могло послужить причиной их избытка в организме. Аналогичным образом, нехватка белка в рационе могла заставлять людей есть больше, чем обычно.

Пока не понятно, какая из этих теорий ближе к истине, что Холл и его коллеги планируют проверить в ходе последующих экспериментов на более крупных группах добровольцев, а также на лабораторных животных.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.