Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Snapchat

Сбой в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Snapchat с 18:42 [четверга] по времени Восточного побережья США [01:42 GMT+4 пятницы]", - говорится в сообщении.

Чаще всего о сбоях в работе приложения сообщают пользователи во Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Польше. С проблемами также столкнулись в других европейских странах, а также в США и Австралии. В России на работу сервиса жалуются жители Москвы.

По данным Downdetector, большая часть пользователей не может обновить приложение и получать сообщения (примерно 63%), еще около 35% жалуются на то, что не могут отправлять сообщения, и еще 1% не может снимать фото и видео с помощью приложения Snapchat.

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