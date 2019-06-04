Телескоп Hubble снял сближение галактики с Млечным путем

4 июня 2019 10:11 (UTC+04:00)

Новую фотографию галактики Messier 90, сделанную орбитальным телескопом Hubble с использованием нескольких детекторов излучения, разместил в понедельник портал Space.com. Эта одна из самых ярких галактик, находящаяся на расстоянии 60 млн световых лет, и одна из немногих галактик, спектр которых имеет фиолетовое смещение, указывающее на то, что она сближается с нашей галактикой Млечный путь, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Фотография сделана в трех диапазонах - инфракрасном, ультрафиолетовом и в видимом человеческим глазом свете. "В условиях, когда Вселенная расширяется, мы наблюдаем, как практически все галактики удаляются от нас и их свет имеет красное смещение, однако Messier 90 - редкое исключение", - пояснили астрономы, сделавшие снимок с помощью широкоугольной камеры телескопа.

Messier 90 - спиральная галактика в созвездии Девы. Первым ее наблюдал астроном Шарль Мессье в 1781 году. У этой галактики имеется спутник - более мелкая галактика, значащаяся в астрономических каталогах под номером IC3583.

Messier 90 входит в более крупное космическое образование - Скопление Девы - объединяющее около 1200 галактик и некоторые из них, в том числе Messier 90 - под влиянием гравитации имеют скорость выше, чем другие звездные скопления.

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