Печенье с предсказанием помогло американцу выиграть в лотерею $344,6 млн

6 июня 2019 09:55 (UTC+04:00)

Пенсионер из американского штата Северная Каролина выиграл в лотерею Powerball $344,6 млн. Как сообщила в среду телекомпания CNBC, выигрышными оказались цифры, которые мужчины увидел на обратной стороне вкладыша из печенья с предсказанием, подаренного ему внучкой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

66-летний Чарльз Джесон-младший не сразу понял, что сорвал джекпот. Сначала он думал, что угадал только пять из шести номеров в билете, и его выигрыш составляет $50 тыс., но решил проверить это в интернете. "Ты не поверишь, я выиграл все", - сказал он жене, осознав величину своего приза.

Счастливчик решил отказаться от небольших регулярных выплат полной суммы в пользу единовременного платежа, который после налоговых вычетов и удержаний составит около $158 млн. Джесон выразил надежду, что столь крупный выигрыш не слишком изменит его или его семью. "Думаю, ничего сильно не изменится. Я хочу сказать, что я продолжу носить джинсы, но, вероятно, просто куплю несколько новых", - приводит его слова CNBC.

Часть выигранных средств мужчина планирует потратить на благотворительность, $1 млн он отдаст брату, чтобы выполнить давний уговор: если кто-то из них когда-нибудь выиграет в лотерею, то отдаст такую сумму второму. Помимо этого, новоиспеченный миллионер собирается съездить с женой во Вьетнам.

Рекордный джекпот в истории США в размере $1,59 млрд был разыгран в популярной лотерее Powerball в январе 2016 года. Тогда приз был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Счастливчики приобрели их в штатах Теннеси, Калифорния и Флорида.

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