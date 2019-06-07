NASA объявило о планах коммерциализации МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует расширение коммерческой деятельности на борту Международной космической станции (МКС). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу на проходящей в Нью-Йорке пресс-конференции руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт.

"Сегодня знаменательный день - NASA открывает МКС для коммерческих возможностей", - заявил он. В этих целях американское космическое ведомство представило план, состоящий из пяти пунктов, который, помимо прочего, предусматривает возможность отправки с 2020 года на МКС частных лиц. Для космических туристов NASA предлагает краткосрочные миссии продолжительностью не более 30 дней. Полеты будут осуществляться дважды в год с помощью американских пилотируемых кораблей, разработанных в рамках программы частных космических полетов.

Помимо этого, у частных компаний появится возможность заниматься на МКС "коммерческой деятельностью с целью извлечения прибыли". Предполагается, что реализация плана даст возможность NASA сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году. "Мы даем вам базовую схему <...> теперь вам решать, как вы используете свою креативность и изобретательность, чтобы найти способ получить из этого потенциальную прибыль", - заявил заместитель главы NASA Уильям Герстейнмайер, курирующий пилотируемые программы.

Американские специалисты неоднократно говорили, что рассматривают МКС как важнейшую научную и техническую платформу, в том числе для подготовки пилотируемого полета на Марс, который предполагается осуществить в середине 2030-х годов. В то же время в США уже не первый год обсуждается вопрос о том, можно ли будет передать финансирование программы МКС в частные руки, в том числе из соображений экономии госсредств.

В конце мая директор NASA Джим Брайденстайн, выступая во Флоридском институте технологии, объявил, что агентство выбрало компании, которые будут участвовать в разработке и создании окололунной станции Gateway, необходимой для обеспечения стратегического присутствия США в космосе.

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