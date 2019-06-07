NASA объявило о планах коммерциализации МКС

7 июня 2019 22:40 (UTC+04:00)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует расширение коммерческой деятельности на борту Международной космической станции (МКС). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу на проходящей в Нью-Йорке пресс-конференции руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт.

"Сегодня знаменательный день - NASA открывает МКС для коммерческих возможностей", - заявил он. В этих целях американское космическое ведомство представило план, состоящий из пяти пунктов, который, помимо прочего, предусматривает возможность отправки с 2020 года на МКС частных лиц. Для космических туристов NASA предлагает краткосрочные миссии продолжительностью не более 30 дней. Полеты будут осуществляться дважды в год с помощью американских пилотируемых кораблей, разработанных в рамках программы частных космических полетов.

Помимо этого, у частных компаний появится возможность заниматься на МКС "коммерческой деятельностью с целью извлечения прибыли". Предполагается, что реализация плана даст возможность NASA сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году. "Мы даем вам базовую схему <...> теперь вам решать, как вы используете свою креативность и изобретательность, чтобы найти способ получить из этого потенциальную прибыль", - заявил заместитель главы NASA Уильям Герстейнмайер, курирующий пилотируемые программы.

Американские специалисты неоднократно говорили, что рассматривают МКС как важнейшую научную и техническую платформу, в том числе для подготовки пилотируемого полета на Марс, который предполагается осуществить в середине 2030-х годов. В то же время в США уже не первый год обсуждается вопрос о том, можно ли будет передать финансирование программы МКС в частные руки, в том числе из соображений экономии госсредств.

В конце мая директор NASA Джим Брайденстайн, выступая во Флоридском институте технологии, объявил, что агентство выбрало компании, которые будут участвовать в разработке и создании окололунной станции Gateway, необходимой для обеспечения стратегического присутствия США в космосе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузовой корабль Dragon отошел от МКС
США 3 июня 20:21
Российские космонавты вышли в открытый космос
Россия 29 мая 20:43
Ученые из NASA разработали новый метод поиска экзопланет с подходящим для жизни климатом
Другие страны 29 мая 09:45
NASA возобновит изучение грунта и газов с Луны через 6-12 месяцев
В мире 17 мая 09:21
NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну
В мире 17 мая 03:43
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна из-за жары
США 16 мая 20:33
Лента новостей
Сирийская армия отбила атаку боевиков, уничтожив более 140 террористов
Арабские страны 23:22
ВС Турции изъяли большое количество оружия боевиков РПК
Турция 23:04
Reuters: США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на истребителях F-35
США 23:00
В Азербайджане наращивают объемы заготовки местного зерна
Экономика 22:20
МИД: Встреча сопредседателей с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха - не первая в подобном формате
Политика 22:05
США расширили список организаций Ирана, против которых действуют "нефтяные" санкции
Политика 21:59
В России прогулочный катер въехал в опору моста
Россия 21:54
АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета
Турция 21:19
Глава администрации "Ичеришехер": Рестораны и сувенирные лавки могут работать, но только не во вред историческим памятникам
Общество 21:08