В Каире откроют новый аэропорт

15 июня 2019 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Скоро в столице Египта в Каире откроют новый аэропорт.

Как передает Trend, об этом в субботу на пресс-конференции в Баку сказала министр туризма Египта Рания аль-Машат.

Министр отметила, что новый аэропорт будет называться "Сфинкс" и будет в основном обслуживать внутренние рейсы.

"Он будет находиться так близко к знаменитым пирамидам, что на их фоне можно будет сделать селфи прямо из здания аэропорта", - египетский министр

По ее словам, планируется строительство музея рядом с пирамидами. Ожидается, что коллекция музея будет насчитывать свыше тысячи экспонатов, большинство из которых относится к эпохе и жизни фараона Тутанхамона.

Открытие музея должно состоятся в 2021 году.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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