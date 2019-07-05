Метеорологи предсказали 60-дневные волны жары в Париже к середине века

Французские метеорологи полагают, что к 2050 году волна летней жары в Париже может длиться до 60 дней, сказала РИА Новости генеральный директор Парижского климатического агентства Анн Жиро в рамках Московского урбанистического форума, передает Trend.

Температурный рекорд был побит во Франции 28 июня: столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны поднялся до +44,3. Предыдущий температурный рекорд был установлен на материковой части Франции 12 августа 2003 года, тогда температура составила +44,1 в коммунах Сен-Кристоль и Конкерак (тоже Воклюз).

"Волна жары, которая была в 2003 году, унесла 17 тысяч жизней… После этого мы многому научились. Что касается волны этого года, то она началась в июне, а обычно такое случается в августе. По прогнозам метеорологов, к 2050 году в Париже может быть от 10 до 60 дней жары в период с июня по сентябрь", - сказала Жиро.

Она напомнила, что Париж переживал волны жары в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, и к нынешней волне был подготовлен. "Метео Франс предупредило о жаре за десять дней, и мэр города успокоил граждан, что город готов", - сказала Жиро.

Как пояснила собеседница, в Париже действует правило: где бы ни находился человек, он должен в течение семи минут добраться до прохладного места.

"Смерти в 2003 году показали, что под воздействием жары люди начинают плохо соображать и поэтому могут попасть с смертельно опасную ситуацию или не позвать на помощь, или не выполнить элементарных действий, которые могут спасти жизнь. В настоящее время в Париже действуют 800 пунктов охлаждения. Они располагаются в школах, церквях, парках, социальных центрах", - сказала Жиро.

Эксперт уточнила, что во время нынешней жары парки, которые обычно закрываются на ночь, были открыты круглосуточно. Социальные работники также обзванивали людей, которые могут пострадать от жары. Кроме того, работает приложение "Экстремальный Париж", где обозначены все пункты охлаждения и где человек может быстро найти дорогу к ним.

"Мы выяснили, что самое главное - это отношения, потому что именно люди приходят друг другу на помощь в экстремальной ситуации. Помимо технических средств для того, чтобы пережить жару, существует волонтеры, которые приходят на помощь. Они проходят обучение и знают, как действовать в жару: кому звонить, как найти место охлаждения. Элементарные действия, которые могут спасти жизнь. Волонтеров примерно 15 тысяч в Париже", - пояснила Жиро.

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