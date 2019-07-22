В Индии более тридцати человек погибли во время грозы

22 июля 2019 01:00 (UTC+04:00)

В результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии 32 человека погибли, 13 пострадали, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление властей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, погибли, более десятка получили ранения во время грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар. Инцидент произошел в пятницу днем.

Как отмечается, в воскресенье всего погибли 32 человека. Среди погибших было по семь человек в городе Канпур и в округе Фатехпур, пятеро умерли в городе Джханси на юге штата, четыре жертвы в стихии было зафиксировано в Джалауне, три - в округе Хамирпур, два человека погибли в районе города Газипур, и по одной жертве грозы было в городах Джанпур, Пратапгарх, Канпур и Читракут.

Отмечается также, что днем ранее в штате в результате удара молнии скончался один человек, а двое других умерли от укусов змей 18 и 20 июля.

Главный министр штат Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования по поводу гибели людей и дал распоряжение местным властям о возмещении каждой семье погибших по 400 тысяч рупий (около 5,8 тысячи долларов). Он также дал указание чиновникам обеспечить необходимое лечение для пострадавших.

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