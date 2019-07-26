Apple заявила, что покупает структуры Intel по выпуску модемов для смартфонов

26 июля 2019 08:33 (UTC+04:00)

Американская компания Apple намерена приобрести за $1 млрд подразделение корпорации Intel, которое занимается производством систем, позволяющих подключать смартфоны к интернету. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Apple и Intel уже заключили соответствующее соглашение. Планируется, что на работу в Apple перейдут около 2,2 тыс. сотрудников Intel. Кроме того, Apple получит оборудование Intel и права на ее интеллектуальную собственность. Как говорится в заявлении, "ожидается, что сделка, оцениваемая в $1 млрд, будет закрыта в четвертом квартале 2019 года", если будет получено разрешение регуляторов.

Газета The Wall Street Journal на этой неделе сообщила, что указанное подразделение Intel является убыточным. Компания теряла из-за его работы около $1 млрд ежегодно. Apple и Intel, по сведениям издания, начали консультации относительно возможности сделки около года назад, они неоднократно прерывались и возобновлялись. В числе патентов, которые перейдут в собственность Apple, разработки, касающиеся мобильной связи пятого поколения (5G).

Как отмечало издание, Apple намерена активизировать собственные разработки в сфере производства чипов для мобильных устройств. С этой целью в городе Сан-Диего (штат Калифорния) планируется открыть центр, в котором будут работать около 1,2 тыс. человек. Apple, в частности, уже приняла на работу специалистов в этой сфере, которые ранее являлись сотрудниками Intel.

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