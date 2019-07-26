США ввели визовые ограничения против кубинских чиновников

26 июля 2019 23:19 (UTC+04:00)

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы за предполагаемые притеснения кубинских медицинских работников за рубежом, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Кубы занимается эксплуатацией и принуждением к труду, зарабатывая деньги на своих гражданах, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом. Чтобы ответить на это притеснение работников, госдепартамент наложил визовые ограничения на некоторых кубинских официальных лиц и других людей, ответственных за эти принудительные действия", - говорится в письменном заявлении министра.

США считают, что кубинские власти заставляют медиков работать долгое время подряд, селят их в "небезопасных районах" и вынуждают "продвигать политическую повестку дня кубинского режима", уточнил Помпео.

Визовые ограничения могут включать близких членов семьи подпавших под санкции чиновников, добавил госсекретарь.

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