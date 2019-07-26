Поссорившиеся родители оставили ребенка на дороге в Казани

26 июля 2019 23:51 (UTC+04:00)

Жители нашли на обочине дороги в Казани девочку, которую оставили поссорившиеся родители. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану, передает Trend.

"Супружеская пара, молодые родители, поругались. Остановились недалеко от территории агропромышленного парка, муж высадил жену, посадил ребенка на обочине, в итоге сел и уехал, жена тоже в итоге уехала. Проезжавшие мимо автолюбители увидели ребенка на обочине, позвонили в полицию и скорую. На тот момент, когда родители прибыли обратно на место, девочку уже увезли в больницу", - сказал собеседник агентства.

Инспектор по делам несовершеннолетних в отношении родителей ребенка составил административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявляет тендер на поставку оборудования и комплектующих
Тендеры 16:39
Российская компания поставит оборудование на завод Узбекистана
Энергетика 12:20
У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
Россия 07:28
Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
США 06:35
Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию
Россия 25 июля 21:15
Крупная российская компания о мерах развития онлайн торговли в Казахстане (ЭКСКЛЮЗИВ)
Бизнес 25 июля 18:00
Лента новостей
Командующего ядерными силами США обвинили в домогательствах к полковнику
В мире 23:47
Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции
В мире 23:29
США ввели визовые ограничения против кубинских чиновников
В мире 23:19
Трамп примет ответные меры из-за введения Парижем цифрового налога на компании из США
В мире 22:52
Трамп потребовал реформировать ВТО
В мире 22:37
Король и Королева фестиваля "ЖАРА 2019" – Филипп Киркоров и Айгюн Кязымова рассказали о 13 летней дружбе (ФОТО)
Звёздный мир 22:21
В Ливии обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна
В мире 22:05
Экспорт лома из России с 2020 года могут ограничить
В мире 21:42
Звезды на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку: фитнесс-растяжка, яркие наряды (ФОТО)
Общество 21:23