В Сирии двое военных погибли при нарушении боевиками прекращения огня

Боевики в Идлибской зоне деэскалации за сутки совершили 46 обстрелов, погибли двое сирийских военных, 13 ранены, пострадали пять мирных жителей, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей", - заявил Бакин.

По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано сорок шесть обстрелов. Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись районы Суккария, Академия Асада, Маканис-Эд-Дувайр, Эс-Саватр, Биньямин, Сабикия, Хай-Шейх-Максуд города Алеппо; населенные пункты Кара-Джурн, Кафер-Нбуда, Хамамият, Джуббейн, Джалама, Кафр-Яхуд, Мхарда провинции Хама; Айн-Эль-Кантара, Ардаш-Даг, Телль-Эт-Тут, Эль-Харуф, Бейт-Джнауро, Нахшебба, Сандран, Икко, Чекулджак, Сафсафа, Кермель провинции Латакия.

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