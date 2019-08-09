Британия намерена упростить визовый режим для ученых

9 августа 2019 00:28 (UTC+04:00)

Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для ученых со всего мира, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы британского правительства, облегчённые правила получения виз будут способствовать закреплению за Великобританией статуса "научной супердержавы". Ожидается, что в результате нововведения в страну будет приезжать больше исследователей и научных специалистов, инженеров и ученых в области технологий.

Джонсон подчеркнул, что Британия гордится своей историей инноваций и изобретателями.

"Но для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны не только поддерживать таланты, которые у нас уже есть, но и прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира", - заявил Джонсон.

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