Премьер Швеции осудил попытку теракта в Норвегии

11 августа 2019 19:02 (UTC+04:00)

Премьер-министр Швеции Стефан Левен в воскресенье осудил попытку теракта в мечети в пригороде Осло, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я решительно осуждаю вчерашнюю попытку теракта в мечети коммуны Берум в пригороде Осло. С экстремистской ненавистью и насилием необходимо бороться общими усилиями всего общества", - написал Левен в Twtter.

Стрельба в мечети в коммуне Берум близ Осло произошла в субботу вечером. Один человек убит, преступник арестован, в мечети найдено несколько единиц оружия. Полиция Норвегии заявила в воскресенье, что будет расследовать произошедшее как попытку теракта.

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