Робота Федора посадили в космический корабль

11 августа 2019 20:58 (UTC+04:00)

Антропоморфного робота "Федора", которому предстоит 22 августа отправиться на Международную космическую станцию, разместили в корабле "Союз МС-14", об этом сообщается в его Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём", - гласит твит.

Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на "Байконуре", где его готовят к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.

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