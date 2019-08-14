Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали при взлетe

14 августа 2019 00:31 (UTC+04:00)

Самолет Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди, потеряв деталь при взлете. Об этом во вторник сообщает портал Airlive, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рейс MU588 вылетел из Нью-Йорка 12 августа в 16:25 по местному времени и приземлился вновь в 19:25 того же дня , однако о происшествии стало известно только сейчас. Согласно фотографии, сделанной одним из пассажиров, на крыле самолета не хватает интерцептора - специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.

Отмечается, что на борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров. Boeing-777 совершил несколько кругов вокруг аэропорта для того, чтобы выработать топливо, после чего успешно приземлился.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пассажиры совершившего экстренную посадку в Баку Boeing-777 покинули борт (ОБНОВЛЕНО 2)
Бизнес 12 декабря 2017 00:18
В США самолет с 279 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку
США 16 ноября 2015 04:02
МИД РФ продолжает настаивать на расследовании всех обстоятельств крушения Boeing
Россия 24 декабря 2014 22:31
Возобновлены поиски пропавшего Boeing 777
Другие страны 6 октября 2014 19:16
Малайзия попытается снова получить доступ к месту крушения Boeing
Другие страны 27 августа 2014 08:51
Подозреваемым в краже у пассажиров рейса MH370 предъявлены обвинения
Другие страны 21 августа 2014 09:27
Лента новостей
США планируют к 2020 году экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать
В мире 00:24
Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку аудиосообщений пользователей
В мире 00:22
Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости
В мире 00:00
Трамп напомнил об обещании Китая покупать у США больше сельхозпродукции
В мире 13 августа 23:35
Карлсен признан величайшим шахматистом в истории по версии болельщиков
В мире 13 августа 23:10
Пентагон не стал комментировать слова Трампа о ракете с ядерным двигателем
В мире 13 августа 22:53
Лига Чемпионов: "Карабах" сыграл с АПОЭЛ
Общество 13 августа 22:29
Reuters: США считают, что испытание Россией новой ракеты ставит под вопрос продление СНВ-3
В мире 13 августа 22:20
Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая шоппингом на Рождество
В мире 13 августа 22:10