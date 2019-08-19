Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой

19 августа 2019 04:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс. Парламент Мексики уже ратифицировал соглашение, процедура ратификации запущена и в Канаде.

"Если она (спикер палаты представителей Нэнси Пелоси — ред.) хочет внести это на голосование, то она получит подавляющую поддержку обеих партий", - сказал Трамп.

"Это легко сделать, это будет полностью двухпартийной (инициативой). Всем это нужно", - заверил президент США.

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