Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса

19 августа 2019 08:10 (UTC+04:00)

Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец, передает Trend .

"Разработана автоматизированная технология для идентификации аномалий по имеющимся снимкам с метеорологических космических аппаратов. Однако для анализа поступающих данных необходима отдельная служба, которой нет ни в одной стране мира", - сообщил ученый.

По его словам, необычные ионосферные аномалии над районами, в которых впоследствии произошли землетрясения, первыми заметили советские ученые, проанализировав данные со спутника "Интеркосмос-19" в 1980-е годы.

"Такие аномалии возникали за несколько дней до землетрясения. В зависимости от времени суток и других геофизических условий могут наблюдаться как положительные - увеличение электронной концентрации, так и отрицательные аномалии. Были разработаны технологии автоматического распознавания таких аномалий в ионосфере, появляющихся перед землетрясениями", - отметил Пулинец.

По его словам, в последующем ученые зафиксировали появление тепловых аномалий в областях сейсмической активности, что тоже можно обнаружить со спутников. Аномалии происходили на разных высотах – от поверхности земли до верхней кромки облаков. "Сами аномалии никакими другими событиями не объяснялись", - рассказал ученый.

В итоге российскими и американскими учеными совместно разработана физическая модель предвестников землетрясений, а также методы их обнаружения по спутниковым снимкам, пояснил он.

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