Президент РФ заявил, что в России и соседних странах радиационный фон в норме

22 августа 2019 02:17 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин в связи с аварией на военном полигоне под Северодвинском заявил, что радиационный фон в норме как на территории РФ, так и в соседних государствах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается обмена информацией (о радиационном фоне), то наши соответствующие службы работают. По имеющимся у меня докладам, все находится в норме", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

По его словам, "также и соседние государства не фиксируют никакого повышения фона". "Это для всех очевидно, это же объективные данные, все улавливается, если что-то происходит на многие километры, на десятки километров", - сказал Путин.

19 августа Путин в первый раз прокомментировал ситуацию с аварией на военном полигоне в Архангельской области. Тогда он также заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после ЧП под Северодвинском нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.

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