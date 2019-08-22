Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ученые изучали реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В эксперименте приняли 450 женщин и 111 мужчин. 47 процентов опрошенных сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки — у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 человек.

"Результаты наших исследований не поддержали мнение, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями", — подвели итог ученые.

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