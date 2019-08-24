В РФ вертолет разбился во время сельхозработ

24 августа 2019 21:19 (UTC+04:00)

Самодельный вертолет, собранный на базе Ми-2, потерпел катастрофу в Каневском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Trend.

"Вертолет проводил работы по опрыскиванию полей в районе станицы Челбасская. Предварительно, в результате ЧП погиб пилот вертолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при падении воздушное судно загорелось, пожар уже потушен. Предварительно, вертолет самодельный, собран на базе Ми-2, принадлежит частному предпринимателю.

Южное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что следователи выехали на место происшествия. Ведомство также сообщает, что, по предварительным данным, погиб пилот вертолета.

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