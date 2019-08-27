Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

27 августа 2019 03:00 (UTC+04:00)

Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса. Об этом сообщает Fox News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Владелица клининговой компании и бабушка троих детей Мэнди Паркин из Южного Йоркшира обратилась в больницу с подозрением на аппендицит, однако врачи диагностировали у нее камни в почках. Спустя часы у женщины развился сепсис, а органы начали отказывать, поэтому ее ввели в искусственную кому. Она очнулась только через несколько недель. Конечности пациентки почернели из-за большого количества тромбов, вызванных заражением. Хирургам пришлось ампутировать руки, а затем и ноги женщины, чтобы прекратить распространение заражения. Кроме того, из-за сильнодействующих препаратов Паркин почти лишилась слуха.

Женщина признается, что для нее тяжелые проблемы со здоровьем стали важным жизненным испытанием, но она не падает духом.

"Я стараюсь получать удовольствие от мелочей, например, от хорошего сеанса физиотерапии", – говорит Паркин.
Она уверена, что через несколько месяцев с помощью слухового аппарата и протезов сможет вернуться к привычной активной жизни.

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