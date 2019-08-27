"Роскосмос" создаст комиссию по оценке состояния МКС

27 августа 2019 08:38 (UTC+04:00)

Роскосмос" создает комиссию, которая оценит состояние систем МКС после поломки аппаратуры сближения и стыковки "Курс", сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Из-за этой неисправности в субботу к МКС не смог пристыковаться комический корабль "Союз МС-14".

"Мной принято решение о создании комиссии, которая должна оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов", - сказал Рогозин журналистам в Центре управления полетами.

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