Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии

27 сентября 2019 16:52 (UTC+04:00)

Великобритания очень обеспокоена предполагаемой химической атакой в мае в Сирии. Как передает Day.Az, об этом говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия. Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва сожалеет, что США выступили с данным заявлением до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.

"Великобритания всерьез обеспокоена химической атакой в Сирии в мае. Мы поделились своей обеспокоенностью с ОЗХО (Организацией по запрещению химического оружия). Мы продолжаем работать с нашими партнерами с тем, чтоб ответственные за химические атаки были названы, посрамлены и привлечены к ответу", - говорится в заявлении Рааба, где указано на ответственность властей Сирии и поддерживающих их страна за "историю применения химического оружия против сирийского народа".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. По ее словам, в Москве "с сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химического оружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политики северо-атлантических сообщников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экипаж танкера Stena Impero освобожден
Иран 13:14
Посол Великобритании приступил к своим обязанностям в Туркменистане
Туркменистан 08:42
МИД Сирии: первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября
Другие страны 02:52
Минобороны России: содействие Турции поможет наладить работу пунктов пропуска в Сирии
Россия 26 сентября 06:31
Джонсон не исключил второй попытки приостановить работу парламента
Европа 26 сентября 01:41
Генсек ЛАГ обсудил с сирийской оппозицией работу конституционного комитета
Арабские страны 26 сентября 01:18
Лента новостей
Российская ERIELL впервые обнаружила газ в доюрских отложениях Узбекистана
Энергетика 17:39
Свыше 17% образцов пчеловодческой продукции, вынесенных на ярмарку в Баку, признаны некачественными - Агентство
Общество 17:36
Иностранные инвесторы вложат свыше $200 млн в строительный сектор Казахстана
Бизнес 17:34
Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
Политика 17:32
Казахстан и Южная Корея реализуют свыше 40 совместных инвестпроектов
Бизнес 17:26
Госагентство по туризму Азербайджана объявляет конкурс для представителей СМИ
Туризм 17:23
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции за август
Бизнес 17:18
На строительство дороги в Шабране выделено 12 миллионов манатов
Политика 17:16
ТОП-5 стран импортеров азербайджанской ненефтяной продукции за 8 месяцев 2019 года
Бизнес 17:15