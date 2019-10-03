Пять человек погибли в результате обрушения моста на Тайване

3 октября 2019 05:58 (UTC+04:00)

Пять человек погибли в результате обрушения моста во вторник на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия 10 человек были госпитализированы.
В среду во второй половине дня спасатели обнаружили пять тел. В числе погибших - индонезийцы и филиппинцы. Еще один человек числится пропавшим.

Мост обрушился во вторник в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения патрульной службы, в это время по мосту проезжала цистерна для бензина. Она упала на пристань. Под мостом были рыбацкие лодки.

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