Премьер Южной Кореи посетит церемонию интронизации нового императора Японии

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён посетит интронизацию нового императора Японии Нарухито и возможно проведет переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ, передает агентство Рёнхап, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не поедет на интронизацию японского императора.

Как заявили агентству в офисе премьер-министра, Ли Нак Ён посетит Японию 22-24 октября. По данным агентства, Абэ планирует контакты примерно с 50 иностранными гостями, которые посетят Токио на церемонии, и может провести короткую встречу с Ли Нак Ёном. Если встреча состоится, это станет первыми переговорами на высоком уровне с момента разлада в отношениях двух стран.

"Мы надеемся, что (визит Ли Нак Ёна в Японию – ред.) поможет улучшить отношения между Японией и Южной Кореей", - заявили в президентской администрации.

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