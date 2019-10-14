В Китае обрушилось здание банка

14 октября 2019 09:37 (UTC+04:00)

Два строителя оказались под завалами в понедельник утром в результате обрушения ремонтируемого здания, принадлежащего филиалу Аграрного коммерческого банка Китая в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в 06:00 по местному времени на территории зоны экономического развития города Байчэн.

Спасатели уже извлекли из-под обломков четырех человек. Все они отправлены в ближайшие больницы. Поиски еще двух строителей продолжаются, ведется следствие.

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