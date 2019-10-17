В работе YouTube произошел сбой

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сбой произошел в четверг около 02:42 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (54%), у 44% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру.

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