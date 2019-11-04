Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля удостоены американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и экономист из США Майкл Кремер, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Комитет отметил их вклад в смягчение проблемы нищеты, награду присудили с формулировкой "за экспериментальный подход к искоренению глобальной бедности".

Абхиджит Банерджи родился в Калькутте, а затем переехал в США, где в настоящее время является профессором Массачусетского технологического института. Он был научным руководителем Эстер Дюфло в период написания ею докторской диссертации, впоследствии стал ее мужем.

Дюфло, в 1990-е годы, перед тем как заняться экономикой, несколько месяцев жила в Москве, работая преподавателем и собирая материал для научной работы по истории. Она стала лишь второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной-лауреатом (в 2009 году премию присудили американке Элинор Остром). Кроме того, 46-летняя Дюфло стала самым молодым экономистом, удостоенной награды.

Как сообщает Шведская королевская академия наук, лауреаты представили новый подход по облегчению мировой бедности. Он предполагает решение глобальной проблемы по частям - урегулирование отдельных вопросов в конечном итоге ведет к решению общей задачи. Например, Майкл Кремер, который работает в Гарварде, и его коллеги в 1990-е показали, можно серией отдельных шагов улучшить успеваемость школьников в западной Кении. Со временем ученые распространили эксперименты и на другие страны, в частности в Индии. К примеру, после этих исследований более пяти миллионам индийских детей удалось воспользоваться программами коррекционного школьного обучения, во многих странах ввели значительные субсидии на профилактическое здравоохранение.

В отличие от Нобелевских премий по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, а также премии мира, премию по экономике учредил не сам Нобель, а Банком Швеции в 1969 году. Размер премии такой же, как и у других премий Нобеля. В году сумма составляет 9 млн шведских крон (свыше $900 тыс.). Денежную награду разделят поровну между всеми лауреатами.

Премией памяти Нобеля завершается "нобелевская неделя" 2019 года.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2019 году стали британец сэр Питер Рэтклиф и двое американских ученых Уильям Келин и Грегг Семенца за исследования того, как клетки реагируют на кислород и его отсутствие.

Нобелевской премии по физике удостоились Джеймс Пиблс за "теоретические открытия в области космологии", а также Мишель Майор и Дидье Кело за "открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Нобелевская премия по химии присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за разработкулитий-ионных аккумуляторов.

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Премию за 2019 год получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке, награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года стал премьер-министр Эфиопии Абию Ахмеду Али, который занимает этот пост с 2 апреля 2018 года. В комитете отметили, что он удостоен этой награды, в первую очередь, за волю в решении пограничного конфликта с Эритреей, а также за вклад в международное сотрудничество и мир.

Вручение Нобелевских медалей состоится 10 декабря в Стокгольме на традиционной официальной церемонии.

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