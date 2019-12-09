НПО Турции требует направить ноту протеста Армении

БАКУ /Trend/ - Неправительственная организация Турции требует от МИД страны направить Армении ноту в знак протеста против представления территорий Турции на армянских телеканалах в составе Армении. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой турецкие СМИ.

С таким заявлением выступил вице-президент Ассоциации дружбы Турция-Азербайджан Сердар Унсал.

По его словам, на армянском телеканале «Western Armenian TV» турецкие территории периодически показываются в составе Армении, и это показатель того, что армяне все еще претендуют на земли Турции.

«В целом около 20 районов Турции на армянском телеканале показываются как входящие в состав Армении», - сказал Унсал.

Он добавил, что все НПО Турции должны выступить против подобных действий Армении.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.