ООН и Палестина запустили программу гуманитарной помощи

Правительство Палестины и ООН запустили план действий на 2020 год по оказанию гуманитарной помощи жителям палестинских территорий, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Палестины и ООН приступили сегодня к осуществлению плана гуманитарного реагирования на 2020 год на оккупированной палестинской территории, в рамках которого планируется изыскать 348 миллионов долларов на оказание помощи 1,5 миллиона палестинцев в секторе Газа и на Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим", - сказал Хак.

По его словам, около 76% средств будут предназначены для Газы, "где ситуация остается весьма хрупкой - почти половина населения безработные и около 62% семей сталкиваются с нехваткой еды".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.