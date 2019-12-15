Выброшенную на побережье Бразилии нефть могло принести от берегов Африки

15 декабря 2019 09:51 (UTC+04:00)

Нефть, сгустки которой с конца августа обнаруживают в территориальных водах и на побережье Бразилии, могло принести от южных берегов африканского континента. Такого мнения придерживаются ученые Национального института космических исследований (Inpe) южноамериканской республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Folha de S.Paulo.

"Разлив произошел далеко от наших берегов. И сгустки принесло к нам подводными течениями. Ни на одном из спутниковых снимков за последние три месяца, которые мы ежедневно изучаем у себя в институте, не удалось распознать ни одного пятна", - цитирует издание слова и.о. директора учреждения Роналда Бусса ди Соузу. По мнению ученого, статистические модели, построенные с учетом информации о состоянии морских течений, ветров и волнений на море, указывают на то, что источник загрязнения может находиться в океане в районе юга Африки, уточняет газета.

Данная гипотеза противоречит ранее объявленной линии следствия, согласно которой источником загрязнения стал разлив нефти в открытом море примерно в 500-600 км от атлантического побережья. Кроме того, по результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras и ученые Федерального университета штата Баия ранее пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской Республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему, как и попавшая под подозрение правоохранителей Бразилии греческая компания Delta Tankers.

Согласно последним данным, выбросы нефти на побережье Бразилии затронули 942 пляжа в 129 населенных пунктах. Протяженность затронутой экологическим ЧП береговой линии превышает 3,5 тыс. км.

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