Трюдо и Столтенберг обсудили ситуацию с возглавляемой Канадой миссией НАТО в Ираке

7 января 2020 08:20 (UTC+04:00)

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили текущую ситуацию в Ираке и положение миссии альянса в этой стране, командование которой до ноября 2020 года возложено на Канаду. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы канадского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр и генеральный секретарь [НАТО] обсудили текущую ситуацию в Ираке. Они подчеркнули важность деэскалации напряженности и необходимость поддержки безопасности и стабильности как в Ираке, так и во всем [ближневосточном] регионе", - говорится в заявлении.

Трюдо и Столтенберг также обсудили приостановку деятельности миссии военных инструкторов НАТО в Ираке, командование которой осуществляет Канада. "Генеральный секретарь отметил, что ее приостановка является временной мерой и что альянс готов возобновить свою деятельность [в Ираке], когда позволит ситуация", - сообщили в пресс-службе.

4 января Североатлантический альянс был вынужден приостановить всю деятельность этой миссии из опасений за безопасность ее персонала. Однако 500 инструкторов НАТО под командованием канадского генерал-майора Дженни Кариньян пока не эвакуированы из Багдада, и альянс рассчитывает, что они смогут возобновить работу.

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