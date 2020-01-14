МИД Ирана назвал действия британского посла "открытым вмешательством"

МИД Ирана считает присутствие посла Великобритании Роберта Макэра на протесте в субботу "открытым вмешательством" во внутренние дела страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить память погибших при крушении украинского самолета.

"Присутствие посла Великобритании на одной из внутренних акций Ирана рассматривается как открытое вмешательство во внутренние дела страны и противоречит принципам, регулирующим дипломатические отношения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале.

МИД Ирана призывает "к немедленному прекращению любого вмешательства и провокационных действий со стороны британского посольства в Тегеране" и предупреждает, что в случае повторения подобных действий, иранский МИД не ограничится вызовом посла.

"Каждая новая британская ошибка будет встречена жестким и соответствующим ответом со стороны Ирана, британское правительство будет нести за это полную ответственность", - говорится в заявлении.

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