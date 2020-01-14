Стюардесса рассказала, как распознать аварийную ситуацию на борту

14 января 2020 04:23 (UTC+04:00)

Зачастую во время перелета пассажиров не информируют о возникших сложных ситуациях. Стюардесса рассказала, как понять, что что-то пошло не так, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Она пояснила, что нужно наблюдать за бортпроводниками, за тем, как они действуют.

Часто то, что кажется пассажирам страшным событием, не заставит их даже вздрогнуть.

“Если вы видите, что они спокойно делают свою работу, то все в порядке, — поясняет стюардесса, — Если что-то действительно не так, вы заметите, как они нервничают".

Другой бортпроводник подчеркнул, что даже при сильной турбулентности они редко выглядят испуганными. Иногда специально улыбаются пассажирам, чтобы успокоить их.

"Честно говоря, путешественники не должны беспокоиться о турбулентности, — сказал еще один эксперт. — Самолет спроектирован так, чтобы выдерживать ее, как автомобиль с достаточно хорошей подвеской, чтобы ездить по неровным дорогам с выбоинами".

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